IPD recupera estadio de Tingo María

El Estadio IPD de Tingo María cuya construcción se encuentra paralizada más de cinco años y está convertido en un terreno baldío que no sirve a nadie, será recuperado por el IPD que es propietario, luego haber sido cedido en uso a la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado y que esta incumplió con las condiciones del convenio mediante el cual le cedió para la construcción de un nuevo estadio.

Ayer el presidente del CRD Huánuco Germán Astuquipán, se constituyó a Tingo María y en compañía de un notario público, hizo ingresar a través de mesa de partes, la carta notarial de notificación a la municipalidad, para que en el plazo de 15 días calendario haga entrega del terreno al IPD Huánuco. La carta notarial procede de la sede central del IPD Lima.

Astuquipán señaló que en vista que por más de dos periodos por los que pasaron hasta tres alcaldes no se ejecutó la construcción de la nueva infraestructura, que actualmente el trabajo está paralizado, que habiéndose cumplido en 2015 el plazo de 4 años del convenio de cesión de uso, que no hay posibilidades que la municipalidad consiga presupuesto para continuar la obra, cumplidos los 15 días de plazo el IPD tomará posesión del terreno y reasumirá la administración.

“El campo de futbol y demás instalaciones se han llenado de malezas. Dentro del terreno se encuentra una gran cantidad de materiales de construcción que se ha malogrado y ya no sirven y que la municipalidad tendrá que desocupar. Lo primero que haremos es limpiar todo, habilitar el campo de futbol y la pista atlética, camarines, servicios higiénicos y otras instalaciones con el objetivo de ponerlo al servicio del deporte tingalés”, dijo Astuquipán.