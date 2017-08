León no mereció ganar

Se puede considerar un fracaso pese a que terminó invicto sin haber perdido ningún partido en la Etapa Departamental, porque quedó eliminado, por lo menos en el campo, frente a un equipo humilde pero lleno de emoción y actitud, que demostró que en Huánuco hay elementos que son mejores que los que trajo el cuadro crema.

Si la Comisión de Justicia lo favorece, tendrá que replantear la situación y cambiar mucho en juego y en hombres. Los huanuqueños que jugaron de titulares fueron los que asumieron la responsabilidad de sacar adelante los resultados, porque los que llegaron de afuera aportaron muy poco.

El club cometió el error de traer a última hora, casi ad portas del inicio de la Etapa Departamental, a un grupo de jugadores que por ser capitalinos confiaba en que le garantizarían los resultados, teniendo muy poco tiempo para trabajar y trajo a un entrenador que desconoce el medio y dejó de lado a valiosos elementos que fueron a probarse, quienes precisamente fueron sus verdugos en el partido definitorio.

Este León no tiene el nivel como para ganar la Copa Perú, que seguramente es el objetivo de los dirigentes, porque si bien es cierto sacó algunos resultados favorables, en la mayoría de sus partidos sufrió mucho y fue pasando con las justas hasta caer inobjetablemente ante La Punta. Con ese nivel no se le ve futuro en la Etapa Nacional porque va a chocar con equipos mucho más duros. Si no pasa la primera fase, tendrá que volver a la Liga de Huánuco el próximo año y ahí sí comenzar de cero.