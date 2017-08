León reclama y ganaría en la mesa

Todo el esfuerzo que realizó el conjunto de La Punta para eliminar de manera brillante a León de Huánuco en el heroico partido del miércoles, habría sido por gusto, porque lo perdería en la mesa.

Ayer a las 11.00 a.m., el León hizo ingresar a través de la mesa de partes de la Liga Departamental, los documentos con el reclamo formal y las pruebas contra La Punta, que habría hecho actuar a un jugador con el carné de cancha de él mismo pero con otro DNI, una certificación de los Registros Públicos de Huánuco que el club de Umari no estaría inscrito en esa institución y tampoco en el Renade, requisito obligatorio para tener derecho a participar en la Copa Perú.

En comunicación con Ahora Deportes, el presidente de la Liga Departamental, Lucio Alva Ochoa, confirmó que León presentó el reclamo y las pruebas que presentó son aparentemente reales y le dan la razón. Añadió que en la reunión de delegados se les advirtió que debían regularizar su inscripción a los RR. PP. y al Renade para que no tengan problemas.

Anoche, el reclamo fue trasladado el club La Punta, a fin que haga sus descargos como corresponde. Luego será elevado a la Comisión de Justicia a fin que resuelva el caso.

Solo el primer reclamo en caso que el León demuestre la irregularidad, sería suficiente para que se le declare ganador, aunque el segundo tema también se le podría aplicar a La Punta, porque las Bases de la Copa Perú obligan a todos los clubes del sistema futbolístico nacional a inscribirse a los Registros Públicos y al Registro Nacional del Deporte (Renade).

Una vez que la Comisión de Justicia resuelva, ambos clubes están en su derecho a apelar a una segunda instancia si no están conformes con la resolución.