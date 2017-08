La Punta se defiende y contraataca

Este tema del reclamo de León de Huánuco contra el Sport La Punta tiende a complicarse porque el club umarino no se quedó callado luego de las acusaciones de su rival y contraatacó con otro reclamo, afirmando que el jugador Santino Di Vidal habría jugado estando inhabilitado porque habría acumulado 3 tarjetas amarillas.

El presidente Jhons García y el entrenador Andy Flores, llegaron a la redacción de Ahora Deportes informando estaban presentando el reclamo por la presunta actuación irregular de Vidal, además desmintieron las versiones sobre presunta suplantación y respecto al Renade.

Flores señaló que presentaron como prueba de la inhabilitación de Vidal, el documento enviado por la Liga Departamental al club León de Huánuco comunicándole que estaba impedido de actuar por acumulación de tres tarjetas amarillas.

Sobre la presunta suplantación cometida por el jugador Guardia quien habría jugado con DNI de otro, Jhons García dijo que es una viveza organizada por el delegado de León con la complicidad de la Federación, para que aprovechando el barullo de la celebración después del partido, una mujer habría cambiado el DNI del jugador; añadió que hay un video que captó cuando la mujer hacía el cambio. Dijo también que los árbitros tienen que ver con esta situación y que en su informe no dicen nada sobre la suplantación.

García afirmó que la Federación les comunicó que recién para la Etapa Nacional es obligatorio en Registro Deportivo y por eso ya iniciaron el trámite. Aseguró que el reglamento no indica que el club infractor perderá los puntos.

Por su parte, Andy Flores señaló que León habría cometido otro hecho irregular permitido por la Federación, que actúe como su delegado el Sr. Juan Mori quien no lo es y que según los Registros Públicos el verdadero delegado es otra persona. Por lo tanto, Juan Mori no tendría atribuciones para reclamar.