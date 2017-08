Hoy sale resolución de la Comisión de Justicia

Hoy a las 11.00 de la mañana, en la oficina de la Liga Dptal., la Comisión de Justicia entregará las resoluciones de los reclamos del León de Hco. sobre presunta suplantación e incumplimiento de inscripción en los Registros Públicos y Registro Deportivo, y del club La Punta sobre presunta actuación de un jugador con tres tarjetas amarillas en León.

La Liga Departamental desmintió que Santino di Vidal de León haya estado impedido de jugar por acumulación de tarjetas amarillas, y también aclaró que el reclamo lo presentó el presidente Luis Picón y no el delegado Juan Mori.

Respecto al caso de obligación de los clubes de tener su Registro y afiliarse al Renade, se supo que este año la FPF ha retirado a varios clubes de todo el país por no tener estos requisitos. También se supo que los clubes estaban advertidos que debían regularizar esta situación, desde el principio de año a través de circulares entregadas a todas las ligas, como en la asamblea en la que se aprobaron los acuerdos complementarios y se elaboró el fixture.

Hay que esperar qué resuelve la Comisión de Justicia, pero según lo dicho por lo menos en la primera instancia León ganaría.

Lucio Alva dijo que es cierto que una mayoría de clubes no cumple con estos requisitos, pero les permitió participar para que el campeonato no quede desierto, con la advertencia que tenían que regularizar.