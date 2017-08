León cambiaría CT y jugadores

Si León clasifica a la Etapa Nacional, habría un cambio total en la plantilla. Los dirigentes o por lo menos gente de su entorno serían de la opinión de cambiar al entrenador y sacar a la mayoría de jugadores que trajo Araujo de Lima, sencillamente porque no respondieron a las expectativas. Todo el mundo esperaba que lleguen jugadores de primera y que se forme un equipo como para ganar la Copa Perú; en cambio, casi contra el tiempo formó un equipo que decepcionó.

La afición está descontenta porque el rendimiento colectivo e individual no satisfizo y no estuvo a la altura de las circunstancias. Si bien en las primeras fechas fue pasando sin problemas, conforme terminaba la Etapa Departamental se fue complicando y frente a los equipos de Pachitea mostró que no está para desafíos más fuertes como los de la Etapa Nacional.

Ahora Deportes se enteró que todos a quienes los dirigentes consultaron, opinan que debe haber cambios con urgencia.

Araujo sería separado porque no supo elegir a los jugadores idóneos para formar el equipo, dejó de lado elementos valiosos y no supo formar un equipo competitivo, además que trajo jugadores de Lima que no marcan la diferencia. Otro aspecto que jugaría contra Araujo sería que no se lleva bien con la prensa, porque nunca quiso declarar y cuando lo criticaron por las malas actuaciones, cerró el acceso de los reporteros a los entrenamientos.

En cuanto la comisión de justicia resuelva el caso del partido con La Punta, si el fallo es favorable, tomarían la decisión de hacer dichos cambios y convocarían a jugadores huanuqueños que han venido defendiendo a Molino y La Punta, así como de Tingo María, muchos de los cuales estuvieron en la reserva profesional. Hoy lunes en la noche se conocería lo que resuelva la CJ.

Mientras, el plantel crema sigue entrenando normalmente, ayer domingo realizó preparación física en el parque Amarilis.