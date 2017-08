Picón utiliza políticamente al León de Hco.

Según la encuesta realizada por la empresa IP Mercado de investigación de mercados y estudios de opinión, el presidente del club León de Huánuco Luis Picón Quedo está utilizándolo para beneficiarse políticamente.

La mencionada encuesta lo realizó la semana pasada en la ciudad de Huánuco, a un universo de más o menos 383 personas a quienes se les preguntó si cree que el León de Huánuco está siendo utilizado con fines políticos, a lo que un mayoritario 72 % respondió que sí, un 20 % dijo que no sabe y solo el 8 % respondió que no.

Esta percepción en el público en general ya se sabía pero no había un estudio oficial y serio como el de IP Mercado que lo demuestre. Además no solo Luis Picón se ha aprovechado políticamente del club crema, sino otros políticos antes que él.

IP Mercado preguntó también la opinión de los aficionados, si cree que este año el León ascenderá a primera división, a lo que un 36 % dijo que no y un 28 % opinó que sí.