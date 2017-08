León de Huánuco ganó en la mesa

Ayer al mediodía, la secretaria de la LDFH hizo entrega a los representantes del club León de Huánuco que se hicieron presentes a la oficina, de la Resolución N° 11 de la Comisión de Justicia sobre el reclamo contra el club La Punta, por presunta actuación irregular del jugador Valeriano Guardia quien habría jugado con DNI de otra persona y sobre la infracción al reglamento cometido por el club La Punta al no presentar su inscripción a los Registros Públicos y al Renade.

En los considerandos, la resolución explica que luego de estudiar y analizar el Texto Único de Bases y reglamentos del Sistema Nacional de Campeonatos de la Copa Perú y de analizar los informes, cargos y descargos presentados por ambas partes, resuelve dar la razón en parte al club León de Huánuco. La CJ se abstiene de resolver el reclamo sobre la suplantación y en cambio resuelve a favor del club León de Huánuco el otro reclamo. La parte resolutiva dice lo siguiente:

Primero.- Declarar fundado en parte el reclamo interpuesto por el club León de Huánuco, declarando perdedor al club La Punta por el marcador de 3-0.

Segundo.- Llamar la atención a los delegados de los dos clubes para que tengan mayor celo y responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones.

Tercero.- Disponer que el club La Punta no podrá participar en el campeonato Copa Perú por no estar registrado como institución deportiva en los Registros Públicos, ni tampoco su junta directiva.

Nota.- Ningún dirigente de La Punta se hizo presente a recibir esta resolución, pese a que estaba citado y se informó que se le haría llegar vía notarial a la dirección que consignaron sus dirigentes.