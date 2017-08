Argumentos de la apelación de La Punta

Al parecer, el club La Punta ya no tiene opción de apelar sobre otros puntos, específicamente sobre su reclamo por la presunta actuación del jugador Di Vidal, de quien se demostró que no tenía tres tarjetas amarillas. La única opción de apelación sería sobre su no inscripción a los Registros Públicos, porque sobre otros asuntos no hay reclamo previo y el plazo para reclamar venció indefectiblemente.

Se supo que apelaría con el argumento que recién en la Etapa Nacional es obligatorio este requisito y que el club ya lo está tramitando, y que el reglamento no especifica que si no está inscrito en los Registros Públicos, perderá los puntos.

Habrá que ver en qué se basa la apelación, porque se dice que interpondría una queja por la pérdida del DNI del jugador Valentín Guardia en la mesa de control, después que antes del partido lo presentó junto con su carné de cancha y firmó la planilla, resultando sospechoso que después el DNI desaparezca y aparezca el de otra persona. Se supo también que presentaría un reclamo sobre la invasión del campo y agresión física a los jugadores de La Punta, por parte de barristas del sector oriente que ingresaron rompiendo el alambrado, lo cual sí está contemplado en el reglamento y sancionado con el retiro del club infractor.

Jhons García, presidente de La Punta, dijo que seguirán hasta las últimas consecuencias y que están apelando porque tiene confianza que en Lima sí le harán justicia.