La Punta apelaría hoy resolución de la CJ

No fue necesario que las resoluciones de la Comisión de Justicia sobre los reclamos interpuestos por León de Huánuco y el propio club se le entreguen notarialmente al club La Punta, porque se hicieron presentes a la oficina de la Liga Departamental aproximadamente a las 1.00 de la tarde a recibirlas.

Después que el grupo de aficionados realizó una movilización y plantón en el frontis de la Liga Departamental, el presidente Jhons García llamó al coordinador Fidel Silva quien le hizo entrega de las resoluciones.

Reglamentariamente, el club La Punta tiene 48 horas después de ser notificado, para presentar apelación ante la segunda instancia, en este caso la Comisión de Justicia de la FPF si estima conveniente; ese plazo vence a la 1.00 de la tarde de hoy miércoles.

Silva dijo que si la apelación se refiere al caso de la falta del Registro Deportivo, tiene que presentar lo siguiente:

– Recibo por S/500.00 por concepto de apelación para tener derecho a que se le tramite.

– Solicitud de apelación con la debida fundamentación y adjuntando el certificado de inscripción del club a los Registros Públicos y al Renade.

– Otros documentos o pruebas que el club crea conveniente adjuntar.

La Liga Departamental le armará el expediente conforme al reglamento y luego de verificar las pruebas lo elevará a Lima.

En caso que el club La Punta no demuestre que está inscrito a los Registros Públicos, la apelación no será tramitada y será resuelto por la CJ departamental, declarándola infundada. Es decir, no será remitida a la CJ de la FPF para que resuelva definitivamente.