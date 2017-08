Jesús Salas trabaja como DT interino

León de Huánuco sigue entrenando en espera que se resuelvan los reclamos, bajo la dirección técnica del profesor Jesús Salas, quien trabajó desde antes de la llegada de Oswaldo Araujo, después se quedó como su asistente técnico y ahora sigue como interino tras la salida del “Torito”, a quien los dirigentes le rescindieron contrato. También se fue el gerente deportivo Enrique Ísmodes.

Salas dijo que los entrenamientos continúan a fin que los jugadores no pierdan el ritmo y que él asumió interinamente hasta que llegue el nuevo entrenador.

El plantel completo, con excepción de los limeños que se fueron con Araujo, sigue entrenando. El campo sintético Los Cántaros en la Carretera Central es el lugar donde trabajan en preparación física y futbol en campo reducido.

Salas fue categórico en señalar que se quedó para seguir como asistente técnico en caso que venga un entrenador de fuera, pero si contratan uno de aquí mismo se retirará porque no se siente menos que los huanuqueños y no tiene nada que aprender de ellos.