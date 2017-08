Molestia en Chavinillo por 2 días sin electricidad

La población de Chavinillo, capital provincial de Yarowilca, se encuentra muy molesta porque desde el último jueves no hay servicio de electricidad sin explicación alguna por parte de la empresa Electrocentro encargada de proveer el servicio, denunciaron vecinos que viven desde el sector de Llicllatambo hasta Chavinillo que es toda la zona afectada por la interrupción del servicio. Expresaron su protesta porque a pesar de haber transcurrido dos días de esta situación no se observa a equipos de trabajadores que traten de ubicar la causa de la interrupción, por lo cual exigen inmediata atención.

Indicaron que como consecuencia de esta situación el trabajo de las instituciones públicas se ve perjudicado, así como la población, por no poder recibir la atención requerida. Tampoco los comerciantes y los hogares pueden hacer uso de los artefactos eléctricos, por lo que se malogran los alimentos que requieren refrigeración.