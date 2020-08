A golpes asesinan a periodista William Ponce Duran

Familiares exigen identificar a los responsables

El periodista William Ponce Duran (48) habría sido asesinado a golpes en el interior de su habitación ubicada en el quinto piso del inmueble de la cuadra siete del jirón Ayacucho. Hasta el sitio llegaron policías del Departamento de Investigación Criminal.

Según las indagaciones, el hombre de prensa desapareció tras salir de la vivienda de su amigo donde celebró un cumpleaños. Desde entonces, sus familiares y amigos no supieron nada de “Maquina”, como cariñosamente lo conocían.

“El jueves por la noche me llamó uno de sus familiares, manifestándome que Willy no respondía su celular y no sabían nada desde hacía varios días, entonces al día siguiente me dirigí junto a sus hermanos a denunciar su desaparición en la Depincri”, manifestó uno de sus amigos.

Los amigos y familiares, tras denunciar la desaparición, acudieron al edificio que administraba Willy, donde sabía que tenía una habitación para quedarse ocasionalmente, porque vivía en Llicua junto a otros familiares, según manifestaron los amigos.

Cuando subieron a su habitación, encontraron al hombre tirado a un costado de su cama, con signos de haber sido violentado. El cuerpo fue trasladado a la morgue, donde los médicos legistas determinaron que Willy tenía fractura en la parte lateral izquierda de la cabeza.

Asimismo, tenía el tabique fracturado y moretones en varias partes del cuerpo, según explicaron sus familiares. Su padre Rosas Ponce Espinoza exigió una investigación exhaustiva para dar con los responsables de terrible ataque.