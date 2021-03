A RÍO REVUELTO

Escrito por: Denesy Palacios Jiménez

“La política es el camino, para que los hombres sin principios puedan dirigir a los hombres sin memoria” (Voltaire)

Estamos atravesando quien sabe la crisis más significativa para la humanidad, porque las ideologías han quedado rezagadas, para dar lugar a una política de exterminio o genocidio más grande, para un control absoluto del enriquecimiento de quienes manejan la tecnología, la economía, el poder, y ahora se creen los dueños de la vida humana.

Nuestra clase política, de repente es la menos indicada para solucionar los problemas de hambre, miseria, desigualdades, de desnutrición, desempleo, la baja productividad, la explotación indiscriminada de nuestros recursos sean estos marinos, madereros, forestales, mineros

la crisis de valores y la corrupción galopante, hacen que tengamos la clase política que tenemos; la religión siempre fue un sostén para la moral de los pueblos, el problema es que hasta los funcionarios eclesiásticos han hecho un mal uso de ello, y es por eso que la verdad, fue reemplazada, por: dichosos los mansos de corazón que de ellos es el reino de los cielos, son 200 años de vida republicana, más 300 años de colonización, que han contribuido a ocultar la verdad.

Los blanqueados que tienen aspiraciones políticas, pretenden hacer lo mismo que aquellos que nos han gobernado en este medio milenio; a tal punto que hasta las universidades han contribuido a reforzar este sistema de inequidades y falta de valores, se toma como exitoso a aquel que sabe hacerla, ¿no importa cómo?, y eso de saber hacerla, significa que no importa cómo se llegue, es decir atropellando normas, principios, valores, dignidad o hasta arrebatando la vida.

Se conoce por ejemplo, docentes que han plagiado su tesis para poder obtener el grado de magister o doctor, sin embargo no son denunciados, ni investigados, porque ello conllevaría hasta la separación de la universidad como docentes; por otra parte, no se aplica en las normas específicas de cada universidad el DL N°19-2019, donde modifica la Ley 29988, e indica los 17 delitos considerados como acoso, violaciones, terrorismo trata de personas, narcotráfico entre otros; por los cuales los docentes y administrativos serán inhabilitados e impedidos para ingresar o reingresar a prestar servicios en cualquier instancia del sistema educativo nacional.

Bueno lo que quiero indicar es como la Universidad ha perdido el papel protagónico en la formación de líderes para que gobiernen; últimamente hemos visto que algunas instituciones como la CONFIEP son los que están jugando un papel más protagónico en esto, y ahora en estas últimas campañas electorales vemos algunos grupos religiosos; conociendo la idiosincrasia del pueblo peruano de ser religioso por excelencia, y nos preguntamos qué está pasando, al parecer las ambiciones políticas para tener el poder nuevamente acuden a posiciones religiosas, tergiversando la verdad.. No olvidemos que un buen pretexto para tomar prisionero al Inca, fue el grito de breviarios al suelo, cuando al no comprender que le estaban indicando no oía nada, pues el Inca la lanzo a suelo, y fue así como se inició el sometimiento de nuestros indígenas y la imposición del régimen colonial español.

Mientras existe tanto miedo por la permanencia de la existencia humana, al estar con la amenaza de las olas sucesivas de la pandemia, por una parte, y por otra la corrupción como problema a tratar, por el gran descuido de gobiernos anteriores que no priorizaron el tratamiento de la salud, nutrición, educación y empleo de la población. Hoy vivimos la gran incertidumbre, sobre cómo combatir este flagelo que está mimando la salud de la población peruana, así como la economía de la mayoría de peruanos, que viven con una economía de sobrevivencia, vemos por ejemplo el paro de transportistas, por el alza de combustible, dicho sea de paso, tenemos el combustible y gas doméstico más caro de la región en América del Sur, siendo nuestro país generador de esta materia prima, pero todos estos problemas de la población peruana al parecer parecen no importarles a ningún político, porque al asumir el poder se convierten en lobistas de las empresas extranjeras, por las jugosas coimas, y dejan de lado los intereses del pueblo peruano, no queremos más de lo mismo.