A un año de las protestas en contra del régimen de Manuel Merino, que dejó como saldo el fallecimiento de Inti Sotelo y Brian Pintado, además de decenas de heridos, el dirigente de Acción Popular, Jorge Cabanillas, exige que se haga justicia.

“Debemos recordar que hace un año existían dos bloques, el bloque obsesionado por el poder que representó Manuel Merino, el cual era una obsesión enfermiza y en el otro bloque estaban los jóvenes que se pusieron la camiseta y que dijeron vamos a pelear por nuestro país. Lo que ahora indigna más, es que un año después de lo sucedido, no hay responsables por la muerte de estos dos jóvenes”, aseveró.

Asimismo, rechazó la solicitud enviada por Manuel Merino donde pide al Congreso que se le otorgue una pensión vitalicia de 15 600 soles mensuales por haber asumido ilegítimamente el cargo de jefe de Estado por seis días.

“Acción Popular no puede ser una pila de sinvergüenzas, de cínicos como Merino que solo quiere ganar 15 000 soles y no nos representaba y no representa el sentir de Belaúnde. Para empezar, porque ni siquiera se dio cuenta donde estaba parado ese señor y lo que hicieron fue una barbaridad, es un descaro lo que pretende hacer ahora y el Congreso tiene la gran oportunidad de hacer justicia, no lo hace y es realmente indignante”, dijo.

Por otra parte, señaló que no permitirán que personas como Juan Alvarado vuelvan a secuestrar el partido a cambio de dinero.

“En el 2016 nadie quería postular por Acción Popular y en una reunión, yo advertí que teníamos que blindar el partido ya que Acción Popular estaba creciendo y era peligroso porque después íbamos a tener a mafiosos como Juan Alvarado, y por ejemplo, que invitó a incompetentes como Lucky, pero parece que en ese momento no se escuchó, permitimos que secuestraran el partido con dinero como lo hizo acá en Huánuco, Juan Alvarado”, destacó.

Cabanillas manifestó que la obsesión por el poder no ha cesado, lo que resulta preocupante.

“Don Edmundo del Águila, por ejemplo, ya ganó las elecciones de la Secretaría y hay una fracción que lamentablemente no lo reconoce, que siguen gritando fraude. La lógica ahorita en el partido es que si yo no gano es fraude, es por ello que se está tratando de unificar y crear una escuela en la que el centro sea el pensamiento de Belaunde”.