Luego del hallazgo de la Contraloría sobre el perjuicio económico por 390 mil 821 soles que se generó en la obra de agua potable y alcantarillado de Colpa Alta, en la Municipalidad de Amarilis, el alcalde Antonio Pulgar, manifestó que esta obra pertenece a la gestión del exalcalde Robinson Aguirre.

“Es un tema que viene de la gestión del exalcalde Robinson Aguirre, obviamente no ha concluido el proyecto, y así como está pasando en el gobierno regional donde en la actualidad hay obras no concluidas que no funcionan y es lamentable decirlo, ese tema y ese hallazgo debió conocerse desde hace mucho tiempo, la verdad que a mí me preocupa”, dijo.

Pulgar resaltó que asignarán un pequeño presupuesto para que esta obra paralizada comience a funcionar en beneficio de la población.

“Nosotros con la población nos hemos tenido que poner de acuerdo porque una obra no puede dejar de funcionar, nosotros allí estamos generando un pequeño presupuesto para que esta obra funcione, porque hay gente que, lamentablemente, no tiene agua en estos momentos, es triste gastarse tantos millones en una obra que no funciona”, precisó.

El burgomaestre señaló que deben aplicarse las sanciones respectivas sobre los responsables de este proyecto planchado.

“Yo le he manifestado mi malestar a la Contraloría, cómo es que a la fecha, por ejemplo, hay un hurto de cerca de cinco millones de soles, estamos hablando que el Ministerio de Vivienda trasladó para ese entonces al exalcalde Robinson Aguirre y lamentablemente han hecho un proyecto planchado, un proyecto que no sirve para nada”.

Asimismo, Pulgar consideró que la Contraloría debería tener un trabajo más acelerado en la ciudad de Huánuco para conocer qué hay detrás de tantas obras inconclusas.