Difunden un video por las redes sociales sobre presuntos actos de corrupción de los consejeros de la Municipalidad Provincial de Huamalies. En el último video el protagonista sería el consejero Russel Roso Martel Rojas.

En el material audiovisual, Martel Rojas le pide a quien sería el electricista Walter Carhuamaca Luicho sobrevalorar los gastos. La solicitud correspondía al proyecto de reparación de la iluminación de las calles de Huamalíes. Esto, según la publicación en la página “Actualidad Huamaliana”.

En el video se observa un taller, donde el electricista, tras saludarlo como Russel, le entrega un documento. En él le indica que eso es lo que le había presentando; entonces el consejero le dice que a ese documento le ha añadido un proyector para la municipalidad.

Cuando el empresario le manifiesta que “si aumentamos eso (proyector), nos pueden observar, yo nunca me he metido en estas cosas (corrupción)”, el consejero le responde que “no hay problema, no hay problema, todo está hablado ya, está hablado con los cinco regidores y el alcalde (Ricardo Tello) y el gerente general”.

Más de 2500

Asimismo, cuando el electricista le indica “3000 soles es mucho”, el consejero le dice “sácame más de 2500 soles, sácame de misio”, porque tienen que viajar y las dietas de 1500 soles que cobra no le alcanzan”.

El electricista continúa y cuando le dice “Ketty (consejera) tal vez va a querer más”, el regidor le indica que se olvide porque Ketty tiene su comisión, está en la comisión pintado de todos los parques, y aclara que de esa manera le está apoyando el “docto” (alcalde) porque son sus allegados, y por eso incluso no mandó a licitación”.

El video concluye cuando el electricista le indica que hará unos reajustes con todo lo que le ha pedido; sin embargo, finalmente no habría accedido a su pedido de actos de corrupción y el proyecto de reparación habría sido ejecutado por otro empresario.

