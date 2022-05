Adulto mayor fue hallado muerto en una acequia en Pillco Marca

Un adulto mayor fue hallado sin vida junto a una acequia y sembríos de maíz, ubicado en las inmediaciones del jirón Tres de Mayo, a 50 metros de la avenida Juan Velazco Alvarado, en Cayhuayna, distrito de Pillco Marca.

Alertados del hallazgo, agentes del serenazgo de Pillco Marca y policía de la comisaría de Cayhuayna se desplazaron al lugar de los hechos.

Tras constatar la presencia de un cadáver, los efectivos solicitaron la colaboración del Ministerio Público y procedieron a cercar la escena del hallazgo.

Asimismo, peritos de criminalística llegaron para realizar las investigaciones correspondientes y conocer en que murió el hombre.

Sin embargo, el cadáver fue reconocido por su hija, quien señaló que se trataba de Pablo Ramos (62) y que se encontraba desaparecido desde hace algunos días, pero que no imaginó que iba a tener tan triste desenlace.

La mujer manifestó que su progenitor había salido de su vivienda el día 29 de abril y, desde entonces, no sabía absolutamente nada de él. No obstante, tras no retornar, creyó que se había quedado en la casa de sus amigos, con quienes bebía licor.

Del mismo modo, la fémina señaló que una vecina la alertó que su padre fue encontrado sin vida, cerca de un río, y ella no le creyó.

Las autoridades realizaron el levantamiento del cadáver, luego entregaron a sus familiares para que se le rinda cristiana sepultura, ya que se determinó que su muerte habría sido de forma natural.