Ante la reafirmación que para marzo del 2022 el 100 % de los escolares de todo el país regresarán a las clases presenciales, el decano del colegio de profesores de Huánuco, Héctor Baldeón Sarmiento, manifestó su preocupación por el desarrollo de las competencias educativas que se han dejado de abordar debido a la modalidad virtual de las clases.

“Evidentemente, se pone en riesgo el desarrollo de un ciclo completo porque estos dos años de pandemia van a ser irrecuperables. Supongamos que en marzo todas las instituciones educativas volvamos al sistema presencial. Va a ser difícil que nuestros estudiantes puedan desarrollar las competencias dejadas de los años anteriores”, advirtió.

Asimismo, exhortó a las autoridades a tomar decisiones inmediatas sobre cómo se hará para nivelar el sistema educativo sin poner en riesgo la educación de los niños.

“El estado peruano y nosotros como docentes tenemos la responsabilidad de brindar una educación de calidad, pero conocemos las desigualdades con la que los niños han estado tomando las clases virtuales, entonces ahí hay que hacer una estrategia porque no podemos volver como si no hubiese pasado nada”, dijo.

Por su parte, la directora del Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, Lourdes Cecilio, pidió a los docentes y padres de familia hacer esfuerzos para lograr volver a la presencialidad.

“Muchos de nosotros somos incoherentes en lo que hacemos y decimos, muchas veces exigimos el cumplimiento de los protocolos planteados pero cuando se trata de asistir a una zona de esparcimiento ya no exigen o se olvidan de los protocolos requeridos. Todos con el temor de la tercera ola están solicitando que no se inicien las clases, pero mientras, vemos a los niños y jóvenes en los diferentes parques haciendo su vida normal y es una lástima no iniciar”, señaló.