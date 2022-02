Afirman que este viernes Ecuador reabrirá su frontera con Perú

El congresista Héctor Ventura confirmó que desde este viernes 18 de febrero Ecuador. El anuncio lo brindó luego de reunirse con el embajador de Ecuador en Perú, Galo Yépez.

“Tras seis meses de constante lucha, mis hermanos tumbesinos por fin verán su anhelo hecho realidad. Esta mañana el embajador de Ecuador en Perú me confirmó que esta reapertura se llevará a cabo el viernes 18 de febrero. Un objetivo que no habríamos alcanzado si no fuera por la insistencia que hemos emprendido desde incluso antes de asumir funciones”, expresó el legislador.

En la reunión que se realizó esta mañana, también se trataron aspectos relacionados con las acciones contra la pesca ilegal, la contaminación ambiental en la cuenca Puyango–Tumbes, entre otros temas de agenda común.

“Suena curioso, pero justo hoy, 14 de febrero, Perú y Ecuador damos muestra de la amistad que nos une. Esta disposición beneficia a ambas naciones y, particularmente, significa un respiro para la golpeada economía de mi región”, puntualizó el congresista.