Agricultores denuncian que Diresa no vigila normas sanitarias en protesta

El paro agrario regional indefinido en la región de Huánuco ha traído grandes inquietudes, tanto para autoridades como para los mismos agricultores, especialmente en el ámbito de la salud, porque podría ser un foco infeccioso de COVID-19.

Edwin Miranda, representante del Comité de Gestión, afirmó que ninguna institución del Estado ha estado presente para identificar a la población vulnerable.

“La Diresa no ha tenido la correcta disposición de poner un personal que pueda apoyarnos con la vigilancia y la prevención de la salud. Primero no ha estado ningún sector de salud, segundo no ha habido ninguna institución que identifique la población vulnerable acá”, señaló.

Indicó que los agricultores han estado en la protesta sin la atención de instituciones de salud y otras que velan por los derechos humanos.

“Felizmente, no se han reportado enfermedades o emergencias, pero también es necesario el seguimiento de las instituciones, a pesar del cansancio no han bajado su moral y su convicción de seguir aquí hasta lograr su pedido”, indicó Miranda.

Aseguró que el comité de gestión y los dirigentes no han obligado a nadie a asistir a la ciudad de Huánuco para sumarse a la protesta, “al contrario, es algo voluntario, ellos vinieron porque se han visto afectados por la crisis”.

Lea También:

Diresa alerta que paro agrario puede complicar rebrote de COVID-19

COVID-19: EE.UU. aprueba vacuna de Pfizer y Trump anuncia que primera dosis se aplicará en menos de 24 horas