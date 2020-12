¡Al fin se manifestó!

En un audio de casi 12 minutos, Daniel Ahmed confesó a un allegado todo lo que vivió en Alianza Lima antes, durante y después del descenso.

En el programa ‘La Sobremesa’ de Radio Ovación, con el consentimiento propio de Daniel Ahmed, el ex técnico de Alianza Lima dio su versión de los hechos, que llevó al club blanquiazul al descenso.

“Este fútbol peruano está muy sucio, habiendo peruanos muy capaces como vos y como otros que he conocido. Está dominado por gente muy sucia”.

“Estuve 25 días como entrenador del primer equipo y 11 meses reformando una institución que estaba corrompida por contratos exagerados, por contrataciones mal hechas de jugadores”. “Alianza es grande por su gente, no por la gestión que han tenido. A este Fondo Blanquiazul lo matan, pero son gente que entró en enero y lo culpan de este descenso. La gente lo sabe, empezó la pretemporada el 5 de enero. Quiere decir que el plantel no se armó el 1 de enero, se armó en el 2019”, agregó.

“La sociedad no es mala, hay intereses muy fuertes creados en Alianza Lima que han generado que el malo de la película sea yo, pero no soy el malo de la película. Lo mejor que tiene Alianza es su gente y la hinchada. Esa es la historia de Alianza. Este año ya habíamos puesto tabuladores, este año no podían venir jugadores que cobraran x dinero. El año que vienen el presupuesto iba a bajar en 700 mil dólares el valor de la plantilla. Este año había jugadores suplentes que cobraban entre 10 y 12 mil dólares. Todo eso fue mi trabajo, mi contrato no es la primera, mi trabajo hasta fines del 2021 es desarrollar el club. Y justo en este paso es lo que hemos hecho con un equipo excepcional de trabajo”.

“Finalmente quiero aclarar esa foto donde tengo volteado el buzo. Cuando se termina el partido donde se determina ese descenso, querían lincha, querían tirar la puerta del Estadio Nacional, los policías nos sacan por otro micro y los policías nos piden a todos que nos cambiemos la ropa. Como mi cuerpo técnico estaba hace 25 días concentrado, le dijimos ‘No tenemos otra ropa’, nos dijeron cámbiense el buzo porque si entra esta gente con el barbijo y no los identifican pueden salvarse de una masacre. Nosotros le dimos la vuelta al buzo y obedecimos lo que nos dijo la policía. Pero hay una mente tan mala leche que le quisieron transmitir a la gente que queríamos esconder los logos de Alianza. ¡Qué mala intención y qué mala gente! Estuvieron a punto de matarnos”, de esta manera finalizó dicho audio.