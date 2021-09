Al someterse a un procedimiento cosmético ‘Linda Evangelista’ resultó deformada

“Me han dejado, tal como me han descrito los medios, ‘irreconocible'”. Evangelista explicó que esa era la razón por la que había desaparecido del ojo público.

“Para mis seguidores que se han preguntado por qué no he estado trabajando mientras la carrera de mis compañeras ha prosperado: la razón es que fui brutalmente desfigurada por (un procedimiento) que acabó haciendo lo contrario de lo que prometía”, explicó Evangelista. “(El procedimiento) no solo destruyó mi sustento, sino que me ha sumergido en un ciclo de gran depresión, de una tristeza profunda y de un muy hondo autodesprecio“, añadió.

“En el proceso, me he convertido en una reclusa”

En su publicación en Instagram la estrella explicó que quería contar su historia al público para poder seguir adelante con su vida y dejó entender que demandaría a la compañía que, según ella, es la responsable.

La empresa a la que “Ya no parezco yo” “Estoy tan cansada de vivir de esta manera”, prosiguió Evangelista. “Me gustaría salir por la puerta con la cabeza en alto, a pesar de que ya no parezco yo”. Este procedimiento no quirúrgico, que ha ganado popularidad en los últimos años, utiliza temperaturas bajas para reducir los depósitos de grasa en ciertas áreas del cuerpo. Al describir el “efecto secundario muy raro pero grave” que había experimentado, Evangelista explicó que “significa que las células grasas del lugar que fue tratado crecen más en vez de hacerse más pequeñas“. “No se entiende del todo por qué ocurre esto”, agregó. afirma haber acudido para someterse al procedimiento cosmético aún no ha respondido a la solicitud de comentarios de la BBC.