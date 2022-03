La empresa China CR20 debe más de 300 mil soles por extracción de material del Centro Poblado Marabamba. Así lo afirmó el alcalde de esa jurisdicción, Antonio Rivera Flores.

El burgomaestre manifestó que la empresa China extrae aproximadamente 18 volquetadas de material no metálico (agregado, piedras y hormigón) por noche y no pagan los arbitrios que les corresponde. “La empresa aduce que tiene los permisos de Energía y Minas, de Provias y del MTC; yo, como alcalde del centro poblado, tengo las manos atadas. Es por eso que recurro a la municipalidad de Huánuco para que notifique a la empresa, pero no hace nada”, expresó Rivera Flores.

Indicó que desde septiembre del 2021 la empresa está trabajando y desde entonces no ha pagado ni un sol. “La empresa está haciendo lo que le venga en gana perjudicando a la población de Marabamba”, puntualizó.

Por otro parte, anunció que para el 29 de marzo se concretó una reunión con autoridades y representantes de la empresa CR20 para tratar dos puntos: el primero es el pago que no están realizando por la extracción del material y el segundo punto es el trabajo que realizan sin medidas de seguridad y protección. El alcalde de Marabamba dijo que, al realizar el trabajo, caen piedras a la parte baja perjudicando a los pobladores y vehículos que circulan por la carretera.

El dato: Al transportar 180 cubos de material agregado, estarían perjudicando el puente Arpa de la Laguna Viña del Río. “Ese puente va a colapsar en cualquier momento”, advirtió el alcalde Antonio Rivera.