Actualmente, la papa es el principal cultivo del país en superficie sembrada y representa el 25% del PBI agropecuario. Es además un cultivo competitivo del trigo y arroz en la dieta alimentaria. Huánuco es el segundo departamento con mayor producción anual. Hoy les traemos una entrevista interesante al ingeniero agrónomo Alejandro Mendoza, dedicado íntegramente a la investigación en mejoramiento genético de plantas.

Hablemos sobre la agricultura en Huánuco.

Huánuco tiene un clima neutro que posibilita cosechas todo el año, es una región que no tiene comparación con ninguna otra del Perú y, lamentablemente, los gobiernos nacionales y ministros de agricultura nunca le dieron o nunca entendieron el gran potencial que tiene. Siempre lo han tratado como una región más de sierra, porque las regiones de sierra del Perú están caracterizadas por siembras en función a las lluvias, pero en Huánuco tenemos características interesantes, que aparte de sembrar con lluvias, también podemos sembrar bajo riego en muchos valles interandinos.

¿Cómo inicia el centro experimental de Canchan?

En 1983, iniciamos toda una propuesta de investigación para la región y el país. Por casi 8 años evaluamos mucho material genético de la papa, conjuntamente con el Centro Internacional de la Papa, la Universidad Nacional Agraria de la Molina y el INIA. Después de muchos años logramos identificar una papa a la cual la denominamos Canchan, considerada una de las mejores variedades de los últimos 50 o 60 años generados en el país. Esta variedad marcó el hito del desarrollo investigativo en la región, la lanzamos el 23 de abril de 1990. Huánuco es importante abasteciendo el gran mercado de la selva que incluye Tingo María, Ucayali, Iquitos, incluso Manaos (Brasil).

¿Cuál es la producción anual en el Perú?

En el Perú se siembra aproximadamente más de 300 mil hectáreas y Huánuco es uno de los departamentos que está cubriendo más o menos 45 mil hectáreas al año. Las condiciones climáticas y geográficas de nuestra región posibilitan que estos negocios sean interesantes. En 5 años si no tenemos nuevas variedades, Huánuco va a tener problemas muy graves de papa, el gran mercado de Lima ya está abastecido porque han aprendido a sembrar. Muchos dirán, pero si tenemos más de 400 variedades de papa nativa, efectivamente, pero estas papas están concentradas en la altura, de 3500 m para arriba y su producción es solamente en épocas de secano, no pueden bajar. Huánuco es el centro de origen de las mejores papas nativas del mundo, y se encuentra en Chavín de Pariarca. Por ello, no es justo que el gobierno siga importando papas del extranjero para los mercados de pollería y papa horneada.

Hace unos años los agricultores paperos protestaron en el país por la “sobreproducción”, ¿qué soluciones plantearía?

Una alternativa es que tenemos que trabajar la producción en función a las demandas del mercado, no sembrar por sembrar. Aprendí eso en Israel, porque toda su producción agrícola lo plantean en función a sus demandas del mercado. Entonces ningún productor pierde y el gobierno le da asistencia técnica, genera investigación, le da maquinaria e insumos. De tal manera que el agricultor tiene asegurada la venta. Se comenta que hay sobreproducción de papa, y no es así. Los rendimientos que se obtienen en las regiones son bajos. El problema es que, en vez de sembrar 10 agricultores, siembran 50 la misma variedad. En nuestra región la agricultura se caracteriza por ser de agricultura familiar en un 99.9%, eso significa que el agricultor no solamente siembra papa, sino también otros productos.

¿Y cómo se potencia esta agricultura familiar?

El varón siembre su papa, pero no recibe un sueldo, ¿quién es el que abastece de fondos para el pago de jornales? la mujer. Porque la mujer cría chanchos a veces y en 4 meses los vende. Esa es una caja chica, tan pequeña que no solamente cubre la demanda del agricultor, sino también la de los hijos, la escuela, etc. porque el agricultor siembra, pero no se paga. Entonces creo que hay que entender esa situación. Es una situación tan interesante que si lo analizamos podríamos fortalecer mejor esa actividad de la agricultura familiar.

¿Cuáles serían sus reflexiones?

Creo que tenemos un potencial muy grande en el tema de las papas nativas, Huánuco está considerado como el centro de origen de las papas nativas de calidad. Frente a este hecho, creo que el Gobierno Regional ha tomado una decisión interesante el año pasado y ha logrado aprobar un proyecto donde vamos a potenciar el uso de las papas nativas. Dentro de las recomendaciones de este proyecto está que debemos identificar 5 variedades emblemáticas de papas nativas y debemos empezar a potencializarlas. Si se implementa este proyecto, creo que Huánuco va a salir a la palestra, porque nuestro agricultor papero, trabaja con dos condiciones. Papa nativa en la altura para auto consumo y papas blancas en bajera para el comercio.

¿Qué es el Centro Internacional de la Papa?

Es un organismo mundial, en el que todos los países del mundo aportan para que se desarrollen investigaciones orientadas a la papa y como somos centro de origen de la papa, la sede está en Lima. Nosotros seguimos investigando, porque la investigación es una actividad que nunca debe parar, genera tecnología e innovación de forma permanente. País que no aporta para la investigación está condenado a la pobreza, en el Perú, lamentablemente, el apoyo a la investigación es casi nulo.