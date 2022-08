Alejandro Toledo declara en juicio contra Ollanta Humala y Nadine Heredia

Las investigaciones por el caso Odebrecht continúan en los tribunales peruanos. Esta vez el expresidente Alejandro Toledo declaró en el juicio contra el Ollanta Humala y Nadine Heredia.

Específicamente, Toledo fue consultado por posibles aportes del gobierno de Hugo Chávez en la campaña presidencial de Humala en el 2006. En ese sentido, el exmandatario señaló que Pedro Pablo Kuczynski, en su labor premier, le avisó hasta en tres ocasiones de posibles envíos de dinero desde Venezuela a Humala.

“En tres ocasiones el primer ministro Pedro Pablo Kuczynski me informó de que había recibido información verbal de miembros del Servicio de Inteligencia de una sospecha de que había maletines que pudieran contener dinero. Eso fue lo que me informó verbalmente. Le correspondía al primer ministro y me comunicó tres veces que había esa sospecha. Hago énfasis en la palabra sospecha”, declaró.

Asimismo, señaló que sería “irresponsable” de su parte asegurar que los maletines se enviaba dinero para la campaña presidencial.

“Desde mi óptica, nunca hubo ninguna evidencia concreta y dura de que había dinero en los maletines y que ese dinero tenía un propósito específico. Primero, no hay ninguna evidencia concreta y sería irresponsable de mi parte tratar de entrar en las especulaciones. Eso fue lo que dije en mis declaraciones del 2015 al diario Correo”, acotó.

Por otro lado, Alejandro Toledo Manrique mencionó que hubo tensiones a nivel diplomático entre su figura y la del expresidente de Venezuela Hugo Chávez.

“Aunque al interior del país podríamos tener diferencias políticas, nunca permitiré que un gobierno extranjero ataque a los candidatos que participaban democráticamente en esa elección. Fueron esas las razones de mis discrepancias, que hice de conocimiento con el presidente Chávez”, indicó.