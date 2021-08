Alessandro Burlamaqui, volante peruano que milita en el Valencia de España, es seguido por Ricardo Gareca para la Selección Peruana

Ricardo Gareca, entrenador de la Selección Peruana, aseguró que estará atento a la evolución del joven centrocampista Alessandro Burlamaqui, tras haber adquirido protagonismo en la pretemporada del Valencia, donde recaló recientemente procedente del equipo juvenil del Espanyol.

“A Burlamaqui hay que seguirlo porque está en una liga muy importante”, dijo Gareca a su llegada a Lima para comenzar a alistar las próximas jornadas de las eliminatorias sudamericanas de clasificación para el Mundial de Qatar 2022.

Gareca espera que Burlamaqui pueda asentarse en el primer equipo “ché” de cara a la presente temporada en España.

Al respecto, justamente el propio Alessandro Burlamaqui dejó en claro su compromiso con la Bicolor, pese a su gran instancia durante años en España. “Nací en Lima, y cuando tenía un año fuimos con mis padres a España. Mi carrera futbolística empezó ahí, he ido creciendo. Estuve 6 años en el Espanyol, ahora con mi familia nos hemos mudado a Valencia por este nuevo reto”, indicó el mediocampista en entrevista con “SportCenter”.

Añadió: “Estoy agradecido con España porque es el país que me ha visto evolucionar como persona y futbolísticamente hablando, y tengo que estar agradecido por ello. Pero yo me he comprometido con el Perú, quiero jugar por Perú, mi prioridad es jugar por Perú”.

Sobre el papel de la selección en la última Copa América de Brasil, Burlamaqui mostró su felicidad y espera que el mismo rendimiento se dé en las Eliminatorias. Además, se refirió al juego de Yoshimar Yotún y Renato Tapia, quienes comparten el mismo puesto que él.

“Feliz por la Selección y por el papel que hizo en la Copa América. Que esto nos sirva para ir a las Eliminatorias de la mejor manera para llevarnos los puntos que necesitamos. (…) Tapia y Yotún son los futbolistas que juegan en mi posición. Aquino me gusta mucho y lo tengo bien ubicado”, finalizó.