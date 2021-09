Alexander Callens habló sobre lo que se le viene a la selección peruana en los próximos días en las Eliminatorias.

Todos sabemos del difícil partido que tendremos mañana ante Uruguay, y el defensa nacional, Alexander Callens, reveló el principal objetivo del equipo, el cual aparentemente, no tiene margen de error.

“Estamos pensando sacar los nueve puntos porque tenemos que salir de donde estamos, no podemos estar ahí en la tabla. Hay que trabajar mucho para eso”, precisó para un medio de la capital.

“Creo que todavía no estoy consolidado en la Selección. He tenido pocos partidos, pero me siento muy bien y al 100%. Estoy muy contento, con mucha confianza y esperando lo que me diga el profesor”, afirmó el exjugador del Sport Boys.

Finalmente y no menos importante, Alexander Callens pudo hablar de su futuro cercano sobre las posibilidades de volver a Europa o mantenerse en la MLS, junto al New York City.

“Siempre mi intención es volver a Europa, competir ahí. Aunque la MLS es una liga que está creciendo cada vez más y traen jugadores con mucha calidad y experiencia”, finalizó.

Por otra parte, Álvaro Gonzales, futbolista uruguayo habló sobre la obligación de ganar el partido de mañana: “Creo que Perú, además de sus individualidades, tiene un buen juego de equipo. Además, viene con una identidad por el mismo cuerpo técnico de hace años. Es un rival durísimo para nosotros yendo de visita”, indicó el experimentado futbolista charrúa

Más adelante, el mediocampista de 36 años reconoció el deseo de sumar en territorio peruano. “La idea en Uruguay es sumar. Volver sin sumar en Lima sería un fracaso, así no sean fáciles de obtener. Además, va a ser una fecha especial con muchas bajas”.