Aliaga desmiente a Castillo: “no he conversado con el candidato y tampoco tengo reunión pautada

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Rafael López Aliaga, ex candidato presidencial, se pronunció luego que Pedro Castillo informará que sostuvo una llamada con él y se coordinó una reunión.

“Quiero aclarar que no he conversado con el candidato Pedro Castillo. Tampoco tengo ninguna reunión pactada con él. Renovación Popular no apoyará al partido del señor Castillo, pues su plan de gobierno llevaría a nuestro país a ser una dictadura cruel, similar a Venezuela o Cuba”, escribió.

Asimismo, en otro mensaje publicado en sus redes anunció que el partido al cual representa acordó aceptar los resultados electorales.

“Respetamos las elecciones, pero sí dejamos constancia que nos han robado muchísimos votos con diferentes maniobras, faltando el respeto -inclusive- a las personas de la tercera edad. Las han achicharrado durante más de tres horas, a vista y paciencia de la ONPE”, indicó.

En torno a la segunda vuelta, indicó que Renovación Popular dejo en libertad a sus seguidores y simpatizantes a que elijan la mejor opción. “Yo renuncié a mis empresas para siempre, por lo tanto, anunciamos que vamos a participar en la carrera presidencial en 2026 desde ahora. Iremos pueblo por pueblo explicando que el comunismo no es la solución”.

Anunció que participarán en la carrera para las Alcaldías y en todas las gobernaciones. “Postularé a la Presidencia del Perú en 2026, teniendo en el Congreso una unión de partidos democráticos que apoyen la gobernabilidad y se opongan a cualquier intento para que el Perú retroceda a un país que viola la libertad y mata cualquier tipo de desarrollo. La solución, señor Castillo, no va por ahí. Lo que usted está haciendo es matar todo tipo de inversiones en el país”, agregó.