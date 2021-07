Alianza Lima goleó 4-1 a Ayacucho FC por la fecha 1 de la Fase 2 de la Liga 1 del fútbol peruano.

Alianza Lima se inauguró en la Fase 2 de la Liga 1 ganando, gustando y goleando 4-1 a Ayacucho FC en el Estadio Iván Elías Moreno. Con goles de Pablo Míguez, Jairo Concha, Aldair Rodríguez y Arley Rodríguez, los “íntimos” suman sus primeras tres unidades en el torneo.

Todo empezó cuesta arriba para Alianza Lima porque, apenas a los dos minutos de juego, Pablo Lavandeira le sacó el máximo provecho a una desinteligencia en el área íntima y con excelente definición puso el 1-0.

Este golpe sirvió para que Alianza Lima afronte el partido de una manera distinta. Rápidamente se apoderó del balón y su reacción se reflejó en el marcador.

Así, cuando llegaban los 24 minutos Barcos “pinchó” el balón para dejar habilitado a Pablo Míguez, quien de cabeza venció la humanidad del portero Espinoza que pese a la estirada no pudo evitar el empate. No obstante, no pasó mucho tiempo y otra vez el “9” cumplió la función de asistidor, aunque en esta oportunidad para Jairo Concha quien tras el control la mandó a guardar.

En la complementaria, el equipo blanquiazul no bajó el ritmo, en cambio Ayacucho navegó en medio de las dudas que le pasaron factura.

A los 55′, un tiro de esquina cobrado por Ricardo Lagos encontró a Aldair Rodríguez, quien en el día de su debut en la temporada con Alianza pudo concretar su anotación. Ayacucho FC no encontró la ruta de la recuperación. No pudo y supo contrarrestar el juego de Alianza Lima, que tuvo tiempo para anotar el cuarto de la jornada.

De esta manera, sobre los 72 minutos, Hernán Barcos culminaría su gran actuación logrando un gran pase para el colombiano Arley Rodríguez, quien con un pequeño control puso el 4-1 definitivo para que los hinchas “blanquiazules” celebren el estreno de su equipo en la fase 2.

Por ahí, los íntimos bien pudieron ampliar diferencias, pero el “Pájaro” Benítez, quien ingresó sobre el final, no pudo definir bien frente al arco de los ayacuchanos y desperdició una clara ocasión.

Después de mucho tiempo ganó, goleó y gustó. Sí, se estrenó con triunfo y sus hinchas esperan que estas alegrías se repitan una y otra vez.