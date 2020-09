Alianza Lima presenta lista de viajeros para partido ante Estudiantes de Mérida

Alianza Lima viajó ayer por la tarde hacia Venezuela, para el duelo pactado contra Estudiantes de Mérida, por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Mario Salas sabe que no será un partido sencillo, pero está seguro que cuenta con el plantel para llegar a sumar los tres puntos de visita.

No obstante, el entrenador chileno deberá suplir algunas ausencias considerables como las de Beto da Silva por lesión y de Patrio Rubio por suspensión. Pero estos dos futbolistas no serán los únicos ausentes para este duelo de Copa Libertadores, pues Carlos Ascues no será parte de la delegación íntima que viaja a Venezuela por razones aún no reveladas.

Jeremi Escate de 18 años ingresará en reemplazo de Ascues dentro de la convocatoria para este cotejo. De esta manera, Mario Salas deberá suplir otra ausencia considerable dentro del primer equipo blanquiazul que no gana desde febrero.

Lista de viajeros a Venezuela

Porteros: Butrón, Rivadeneyra y Espinoza

Defensas: Rodríguez, Duclós, Quijada, Montoya, Beltrán, Salazar, Aguilar y Rosell

Volantes: Ballón, Cruzado, Cornejo, Arroé, Mora, Cavero, Escate, Gómez y Ferreyra

Delanteros Zúñiga y Sánchez