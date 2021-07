Alianza UDH y Cusco FC se enfrentan mañana a las 11:00 a. m. por la tercera fecha de la fase 2 del fútbol peruano.

La Fase 2, de la Liga 1 Betsson continúa este fin de semana con el desarrollo de la tercera fecha en esta rueda del campeonato peruano. El encuentro que abrió la jornada de este viernes 30 de julio fue el empate 2-2 entre Cantolao y Ayacucho FC.

Más tarde, Cienciano sacó un importante empate ante la Universidad San Martín en el Miguel Grau del Callao. Luego, Deportivo Municipal y Sporting Cristal igualaron 1-1.

Para hoy, el choque más atractivo será el Universitario vs. Carlos A. Mannucci, que se llevará a cabo un par de horas después del César Vallejo vs. Alianza Atlético de Sullana, programado para el Monumental de Ate en la mañana. Ese mismo recinto acogerá por la tarde el Sport Huancayo vs. UTC.

Finalmente, el domingo la actividad comenzará en el Iván Elías Moreno con el Cusco FC vs. Alianza Universidad.

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar el camino del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en la fecha 3 del torneo en curso.

Cusco FC igualó 2-2 frente a Deportivo Binacional, mientras que Alianza Universidad de Huánuco sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Alianza Lima.

El equipo huanuqueño fue siempre superior en los últimos 4 partidos que jugó ante el conjunto local en el torneo.

La fecha continuará con el Binacional vs. Melgar en el Callao, en tanto que Sport Boys vs. Alianza Lima será el duelo de cierre de esta jornada.