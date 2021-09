Alva: Congreso tendría que asumir su responsabilidad si el Gobierno presenta cuestión de confianza

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, señaló que el Legislativo le tomará la palabra al presidente Pedro Castillo, quien afirmó que no está en agenda plantear una cuestión de confianza.

A través de Twitter, Alva manifestó que, en caso de que el Gobierno haga lo contrario, la palabra del presidente Pedro Castillo no tendría validez y el Congreso tendría que asumir su responsabilidad.

“Ayer el presidente Castillo nos dijo que no está en agenda plantear una cuestión de confianza. Le tomamos la palabra. El gobierno no presentará #CuestionDeConfianza, y de hacerlo, la palabra del presidente no tendría validez, y el Congreso tendría que asumir su responsabilidad”, expresó.