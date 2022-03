Nuevamente, el gobernador regional Juan Alvarado Cornelio apareció luego que el juez Elmer Contreras, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco, suspendiera para el día de hoy la audiencia de pedido de prisión preventiva que se le sigue. Recordemos que tanto Alvarado, sus exfuncionarios y el empresario de la empresa Pomme Corporativo, esperan la lectura de la resolución judicial.

Alvarado Cornelio declaró ante los medios y prácticamente imploró que el juez no le dicte prisión preventiva. Según el gobernador regional no ha sido notificado por esa investigación y tiene derecho a la defensa en libertad. “Nunca me han notificado por esta investigación de las laptops, por las otras sí, y siempre he asistido a toda citación, no me he escondido como indican, estoy dando la cara”, expresó en rueda de prensa el mandatario regional.

El gobernador regional cambió su versión a las anteriores que dio.Esta vez, indica que solo firmó el documento sin saber que significaba la palabra estandarización, “a mí me llega el documento y lo firmó, no sé exactamente qué significa el tema de estandarización, no conozco de esos términos, yo firme el documento que me hicieron llegar”, dijo.

Como se recuerda, anteriormente sus declaraciones eran de enfrentar a la justicia e incluso en una oportunidad dijo que, “si lo determina la justicia tendré que asumirlo”, declaró, refiriéndose a la decisión del juez de otorgarle el pedido de prisión preventiva.

Alvarado defendió su arraigo domiciliario indicando que vive en la casa del jirón 28 de Julio. “Ahí está mi cuarto, ahí están mis cosas, mi ropa, ahí me han notificado en anteriores oportunidades, cuando hicieron el allanamiento lo hicieron ahí, ahí guardo mi carro, como pueden decir que no tengo arraigo domiciliario”, manifestó.

Dijo sentirse tranquilo porque se han presentado todos los documentos requeridos y está llano a seguir colaborando con las investigaciones.

Por otra parte, declaró que, si va a prisión, se detendrían las inversiones, se retrasarían los presupuestos y no se cumplirían los objetivos y metas trazadas. “Las obras se atrasarían y quien se perjudica sería el pueblo, siempre habría cambios y eso es lo que no queremos”, sustentó.

Sobre los otros investigados dijo que todos responderán en lo que les concierne. Sobre el empresario Luis Bedregal Gonzales, gerente de la empresa Pomme Corporativo, afirmó que no lo conoce y nunca habló con él ni por teléfono.

Con respecto a Darwin Campos, exfuncionario del gobierno regional, dijo que nunca le ofreció dinero. Confirmó que sí se han comunicado, pero para que él (Alvarado) se entere del tema. Según Alvarado, debía empaparse más del tema, “debía conocer del tema, como se hizo el requerimiento y la compra de las laptops y él es quien sabía”, dijo.

Finalmente, afirmó que nunca se reunió con los funcionarios para coludirse y direccionar la compra de las laptops, “las compras se hicieron a través de Perú Compras”, puntualizó.

Hoy a las 10:30 a.m. se reiniciará la audiencia de prisión preventiva para conocer la resolución del Juez, Elmer Contreras, más conocido como “Carhuancho de Huánuco”.