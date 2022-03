Amarilis suspende torneo por falta de campo

Para este fin de semana, la Liga de Amarilis había programado el inicio de la etapa distrital de la Copa Perú, con la participación de diez equipos, para lo cual se han definido todos los aspectos del torneo, como los acuerdos complementarios, fixture, programa de la primera fecha, carnés de cancha, entre otros.

Este domingo 6 se iba a jugar la primera fecha, pero la Liga se ha visto obligada a postergarla debido a que no han conseguido campo para los partidos.

El presidente Pablo Leandro informó a Ahora Deportes que no se va a jugar la primera fecha porque no hay escenarios disponibles. Añadió que la gestión que realizó ante el Gobierno Regional para conseguir la autorización del Complejo de Paucarbamba no ha obtenido respuesta alguna, mientras los campos del club Lawn Tennis, el estadio Heraclio Tapia y otros campos privados están ocupados en otras actividades.

Leandro señaló que en la reunión de delegados del próximo lunes pondrá en agenda este tema para buscarle una solución y que los clubes no se perjudiquen.

Leyenda.

Pablo Leandro Campos, presidente de Liga de Amarilis