Ámbar Lucid una cantante latina que promete

Ámbar Lucid nació en Nueva Jersey en el año 2001, si bien vive en Colorado en los Estados Unidos donde está radicada, su padre es mexicano y su madre dominicana. Debido a sus raíces y a su crianza, ella compone en inglés y español. Comenzó a tocar la guitarra desde muy chica y a los 15 años decidió escribir sus propias canciones. En el 2019 lanzó su primer EP y en 2020 su primer disco producido por ella misma.

Fueron las canciones del disco llamado Jardín de Lucid, las que llamaron la atención de los productores de Élite y la contactaron para que viajase a Madrid a grabar un capítulo junto con el resto del elenco. “Querían que yo diseñara la estética de la actuación, viajé a Madrid dos semanas y fue genial”, contó la artista.

Luego de su aparición en Élite, Ámbar Lucid estrenó un nuevo EP llamado “Get Lost In The Music”, donde combina sonidos urbanos con el R&B, el rock y la psicodelia. “No quiero estar una caja, los latinos podemos hacer todo tipo de música, lo que queremos, y no tenemos que estar en esa pequeña burbuja que el mundo ha creado para nosotros”, finalizó Lucid. Toda una artista por descubrir.

Ella hace su aparición en un capítulo de la cuarta temporada Élite. Son los protagonistas de Élite y alumnos del prestigioso colegio Las Encinas, quienes se desviven en la ficción por ir a un recital de ella. Es más, hasta intentan usar el personaje del príncipe francés Philippe y sus influencias para conseguir una entrada.

Un buen descubrimiento

La serie española Élite es de las más vistas en todo el mundo a través del catálogo de Élite, todo lo que ha pasado por las cuatro temporadas que lleva al aire este producto se ha puesto de moda y una de las mayores sorpresas que se llevaron los fans fue descubrir a la cantante latina Ámbar Lucid.