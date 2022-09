Américo Cárdenas llevará hoy nuevos audios ante la Fiscalía Anticorrupción

Según consejero, confirmarían que Erasmo Fernández intentó “amarrar” obras de mantenimiento

Tras la aparición de nuevos audios que involucraría al gobernador Erasmo Fernández en actos de corrupción, el consejero, Américo Cárdenas, manifestó que hoy llevará estos audios a la Fiscalía Anticorrupción de Huánuco para que formen parte de la denuncia penal de colusión simple que le sigue a Fernández.

Como se sabe, en las últimas horas se han filtrado nuevos audios en las redes sociales, los cuales evidenciarían malos manejos en la Gerencia Regional de Transporte.

El consejero por Huánuco lamentó que la región se encuentre atravesando nuevos escándalos de corrupción a pocos meses de finalizar la gestión 2019-2022.

Cárdenas mencionó que, de acuerdo a lo que ha escuchado en los audios, los supuestos actos de corrupción perpetrados en la gestión de Fernández superaría en creces la corrupción de la gestión del exgobernador Juan Alvarado Cornelio.

“Yo me quedo sin palabras, yo sabía que esto se veía venir, incluso llegué advertir que se venían más audios, este ya superó al anterior gobernador (Juan Alvarado)”, mencionó.

“Lamento que esto le esté pasando al pueblo Huanuqueño, ya voy a proceder con las acciones legales de estos nuevos audios, voy adjuntarlo a la carpeta fiscal que ya he presentado y en la cual ya se ha iniciado la investigación preliminar”, precisó Cárdenas.

Emplazó a gobernador

El consejero expresó que espera que Erasmo Fernández dé la cara y asista a la audiencia del próximo 26 de agosto ante el Consejo Regional. Asimismo, lo emplazó a que aceptara que la voz del audio es suya.

“Espero que con esto algunos consejeros reflexionen y sepan que debemos hacer algo, no es que yo tenga algo en contra del actual gobernador, simplemente no nos podemos hacernos los sordos ante estas nuevas pruebas”, opinó.

Explicó que los nuevos audios confirman el primer audio que salió el 5 de septiembre, o sea que el gobernador Erasmo Fernández estaría “amarrando” obras de mantenimiento de Transporte.

“Mira circulación terrestre, si entra el chiquito, ya que maneje, yo no me meto, yo no voy a decir nada. Manteniendo que ya va a salir de inmediato, porque ya está programado, justo lo hemos parado para que no salga. De esos escoge tú, yo de allí si te juro que no te voy a pedir nada”, se escucha en uno de los audios.