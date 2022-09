Américo Cárdenas sostuvo que obra Puente Castillo Grande no se reiniciará

Consejero incendió la pradera y señaló que daño causado por Gorehco es irreversible

Mientras que las autoridades regionales buscan conciliar con el consorcio responsable de construir el puente Castillo Grande, la población tingalesa se ha puesto en pie de lucha.

Tras escuchar los alegatos del gobernador Erasmo Fernández Sixto y sus funcionarios, el consejero Américo Cárdenas ve muy pocas probabilidades de que se pueda retomar dicha obra de más de 52 millones de soles.

“La población ha dado un plazo hasta el día viernes para que se reinicie la obra. Sin embargo, estoy seguro que esa obra no se va a reiniciar ni el viernes ni a finales de este mes. Es más, me atrevería a decir que no van a lograr reiniciarla”, dijo.

Manifestó que tal y como se dieron las cosas, el daño causado por el Gobierno Regional de Huánuco (Gorehco) es irreversible.

El consejero por la provincia de Huánuco aseguró que las negociaciones no serán fáciles y se aplazará más el reinicio de la obra, debido a los incumplimientos del Gorehco.

Puesto que consideró que en estos momentos el consorcio Tingo María tiene “la sartén por el mango”, así que posiblemente no aceptará las condiciones del Gorehco y se consumará la tan ansiada conciliación.

“Si la empresa quiere concilia, sino no. ¿Todavía creen que van a aceptar que el gobierno regional les ponga condiciones? Cuando en su momento no les pagaron las valorizaciones por cuestiones absurdas”, señaló Cárdenas.

Población afectada

“Lo peor es que si no lo hace, el más perjudicado va a ser el gobierno regional y la población de Tingo María, las más afectadas”, enfatizó.

Cárdenas opinó que hoy durante la sesión del Consejo Regional será muy enfático en plantear acciones más radicales para dar solución a este problema que demanda miles de soles de pérdidas al Estado por cada día que pasa.

“Lo que se ha querido en esa reunión es buscar las tres patas al gato y al no poder demostrar que la responsabilidad no fue de ellos, simplemente, buscaron un chivo expiatorio y atacaron al punto más débil que en este caso era el gerente de administración”, señaló Américo Cárdenas.

Tras la reunión de conciliación entre autoridades regionales y el consorcio, el pasado lunes, la población de Tingo María amenazó con realizar una movilización este viernes 16 de septiembre si no se reinicia la obra del Puente Tingo María – Castillo Grande.