“Amo a El Pingüino” Danny DeVito le encantaría volver a interpretar al villano

Danny DeVito, el trabajo de este actor como El Pingüino fue bastante peculiar, pues el personaje parecía salir de una cinta de terror. A la vez que tenía ciertas cualidades que hacían que conectara con la audiencia. Su apariencia repulsiva, pero vulnerable lo convirtió en un ejemplo para otras adaptaciones.

En una reciente entrevista para Forbes, el actor DeVito, habló sobre su trayectoria. Sobre sus planes a futuro, y su interés por volver a trabajar con Tim Burton, en otra cinta de Batman:

“Creo que no se descarta que El Pingüino regrese algún día, pero todo esto depende de Tim, ya sea que Tim quiera o no hacerlo. Yo diría, que eso podría estar en las cartas porque aún no estamos muertos. Podríamos hacer una continuación de lo que teníamos en el pasado porque realmente fue una película brillante. Me brindaron esa oportunidad y me siento muy agradecido. Y, ¿me gustaría volver a visitarlo. ¡Por qué no! Fue un gran momento para mí”.

El actor también explicó que se siente muy cerca de El Pingüino y tuvo la oportunidad de regresar al personaje por medio de un cómic. Para celebrar el aniversario #80 del villano en las historietas, se le ofreció a DeVito escribir su propia historia que se publicará en la línea Gotham City Villains Anniversary Giant:

“Hay un pequeño Oswald dentro de mí”.

“Estoy muy emocionado por esto [escribir el cómic]. Nunca había hecho algo parecido antes, pero siempre he sido un fan de DC. Desde que era niño, tenía enormes colecciones de cómics. Amo a El Pingüino. Amo a Oswald. Y, por supuesto, hacer la película con Tim fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Amo mucho a ese personaje”.

En la historieta se abordará un romance entre Oswald y Catwoman, para lo que Danny DeVito conversó con Michelle Pfeiffer sobre el asunto y reveló que ella estaba también muy emocionada con la propuesta.