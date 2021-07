Amos del Universo: Revelación, Netflix

Netflix junto a Kevin Smith, han hecho para revivir este clásico Amos del Universo: Revelación, estreno 23 de julio. Todo niño debe recordar, pese a no ser fan, a He-Man como el protagonista de tres caricaturas: He-Man and the Masters of the Universe (1983-1984), The New Adventures of He-Man (1990–91) y He-Man and the Masters of the Universe (2002). Además, no se debe de olvidar la película de 1987 Los Amos del Universo – 17%, la cual fue protagonizada por el inigualable Dolph Lundgren.

Amos del Universo: Revelación, toma lugar después de que una calamitosa batalla destruye Eternia, Teela forma una alianza inesperada para evitar el fin del universo en esta secuela de la famosa serie de la década de los años 80. Cuenta con las voces de Mark Hamill,Lena Headey, y Chris Wood.

Los críticos

La crítica señala que esta serie llega a cautivar tanto a nuevos fanáticos que buscan adentrarse en la mitología de los Amos del Universo, como a fans acérrimos de la franquicia. Hay una serie de cambios en el guión en pro de la trama y los personajes, con resultados totalmente satisfactorios e inesperados.

Las limitaciones por continuidad no son un obstáculo en este show. El equipo detrás de la historia que es genuina y obviamente juguetona logra convertirse en algo intenso y reflexivo.

Por otro lado se alaba mucho la labor titánica que hizo Kevin Smith al darle una secuela digna a una de las series animadas más atesoradas por la audiencia, su ritmo ágil mantiene al respetable con los ojos pegados a la pantalla, mientras se rinde homenaje con altos estándares a toda la historia detrás de la saga y a su vez construye un nuevo camino para la misma. La acción es bastante innovadora. A pesar de lo anterior, algunos críticos consideran que no es tan atrevido como sí lo es She-Ra.

Reseñas de Amos del Universo: Revelación

Ella Smith, de Brights Up:

Los creadores trabajan con personajes queridos y establecidos sin muchas de las limitaciones de continuidad que encontrarían en otras franquicias.

Julio Vélez, de Spoiler Time:

Masters of the Universe: Revelation llegó para conquistar tanto a nuevas generaciones como hacer suspirar y emocionarse al límite a los veteranos…

Matt Fowler, de IGN:

Masters of the Universe: Revelation, es una gran secuela de He-Man que cambia de forma magnífica el guión de los mitos y los personajes.

Kevin Johnson, de AV Club:

…es notable cómo Smith y su equipo logran tomar una propiedad tan genuina y obviamente juguetona y convertirla en algo intrigante y reflexivo.

Rob Bricken, de Gizmodo:

No es perfecto, pero Kevin Smith ha logrado un notable acto de cuerda floja al hacer una secuela de un programa que nunca tuvo narraciones en serie…

Kevin Melrose, de CBR:

Masters of the Universe: Revelation, de ritmo rápido pero sorprendentemente matizado, rinde homenaje a la larga historia de la franquicia al tiempo que establece un nuevo territorio que debería atraer tanto a los fanáticos de toda la vida como a los recién llegados.

EJ Moreno, de Flickering Myth:

una serie animada innovadora y llena de acción que retoma el punto donde los personajes icónicos lo dejaron hace décadas.

Luke Thompson, de Super Hero Hype:

esta es una caricatura hecha para fanáticos que pueden distinguir un Bionatops de un Battle Lion. Hasta ahora, es un buen viaje.

Andrew Webster, de The Verge:

el programa no se siente tan refrescante o atrevido como She-Ra.

Zaki Hasan, de Datebook:

el repentino tono severo se siente un poco incongruente ya que “Revelation” usa específicamente la serie clásica como punto de partida, lo que hace que las comparaciones sean inevitables y ligeramente discordantes.