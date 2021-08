Ángel Comizzo confirmó que no continuará al mando de Universitario de Deportes tras la derrota ante Alianza Lima.

La derrota ante Alianza Lima cobra su primera víctima en Universitario. Ángel David Comizzo, entrenador del conjunto crema, confirmó que no continuará al frente del equipo. El argentino también reconoció que ya se despidió de sus jugadores.

“Sin importar el resultado era el último partido que dirigía. Me voy con pena de no haber podido conseguir el título. Este grupo merece sonreír a fin de año. Gracias al hincha. Me encariñe con el club”, dijo a RPP.

“La decisión por parte de los dirigentes ya estaba tomada antes de este partido, incluso perdiendo 5-0. Me voy dolido porque dejo un club espectacular”, agregó el DT argentino, quien cierra su tercer ciclo en tienda crema.

Luego siguió con su análisis del clásico perdido. “En el segundo tiempo nos hicimos dueños de la pelota. Nos equivocamos por momentos al tirar centros frontales. Intentamos abrir las bandas con Corzo y Cabanillas para ser más profundos. Por momentos, equivocamos el camino por la desesperación. Vino el empate y en otra desatención nos convierten”, declaró.

Comizzo dijo que fue injusto que la “U” no haya rescatado ni un punto en este clásico. “Creo que sí fue demasiado castigo irse con las manos vacías, pero el fútbol es así. Si no anotas, te anotan. Esto tiene el fútbol”.

Finalmente, lamentó las lesiones de Quina y Quintero. “No ligamos nada y pasó lo que pasó lamentablemente. No sabemos lo que tienen. Mañana cuando el médico tenga todos diagnósticos dirán lo que tienen”, culminó.