Ángela Gamarra, atleta huanuqueña, obtuvo la medalla de oro en el Campeonato Nacional de Atletismo sub 18.

La participación de nuestros deportistas fue destacada, ya que la atleta Angela Gamarra Gamarra logró la Medalla de oro en los 400 metros con vallas con un tiempo de 1`13`94, mejorando su tiempo anterior por más de 7 segundos (logrado en el Campeonato Nacional U20). De igual manera, en los 100 mts., con vallas, Ángela había logrado clasificar a la final, junto con la también atleta huanuqueña Antonella Chocos Espinoza.

Según el Vicepresidente de la Liga, Efraín Ventura Hilario, para lograr este resultado positivo nuestra atleta ha tenido que trabajar diariamente bajo la dirección de su entrenador Manuel Sánchez Rubio, conjuntamente con los demás seleccionados de la Liga. Si bien no se ha logrado la marca mínima, se espera la relación final de la F. D. P. A. con los clasificados al Campeonato Sudamericano de Paraguay, en el curso de la próxima semana. Mientras tanto la atleta Ángela sigue preparándose para los próximos eventos atléticos.

“Para el 9, 10 y 11 de septiembre se nos viene el Campeonato Nacional Sub 23, para lo cual se están preparando un grupo de atletas para el evaluativo que realice la Liga, entre los cuales podemos mencionar a Jazmín Figueroa Pío, Jhordan Ramírez Macedo, Braulio Ponce Alcedo y la misma Ángela Gamarra Gamarra. Asimismo, a nivel de clubes nos han llegado invitaciones para participar en Campeonatos Infantiles a nivel nacional en las categorías de Sub 12, Sub 14 y Sub 16. Para esto, se comunica a nuestra niñez atlética de las diferentes provincias de la región estar preparándose para los próximos evaluativos que se realicen”