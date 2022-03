De acuerdo al memorándum 215-2022, Juan Alvarado habría dejado desde el 25 de marzo encargada de las funciones administrativas a la gerente general Graciela Mery Alcedo, el mismo día en que el juez Elmer Contreras declaró fundado el pedido de prisión preventiva en contra de Alvarado y otros implicados en el caso laptops.

Según el informe, Alvarado sustenta que dejará a cargo del Gorehco a la gerente general por motivos de salud, más no porque haya estado afrontando una audiencia de prisión preventiva.

“Por razones de salud obligan al suscrito adoptar la decisión materia del presente, la misma que en su oportunidad y con la debida documentación será puesta a conocimiento del Consejo Regional para los fines de ley”, se lee en el informe.

En este sentido, el vicegobernador Erasmo Fernández Sixto alertó que existen dos documentos diferentes que se interponen en el que Alvarado le otorga la responsabilidad a la gerente general.

“Existe el primer documento donde le encarga del 22 al 27 de marzo, es decir hasta el día domingo y el otro memorando con fecha 24 de marzo le encarga a partir del día 25 de marzo de manera indefinida, porque no tiene fecha. Aquí, lo primero es advertir es que no hay coherencia en estos dos documentos se interpone una sobre la otra y lo segundo es que dice que es porque esté enfermo, pero estuvo en la audiencia y luego se desapareció. A mí me da mucha pena lo que están haciendo”, afirmó.

Asimismo, señaló que este tipo de acciones solo demuestran que Juan Alvarado tiene algo que quiere esconder.

“La Ley Orgánica de los Consejos Regionales dicta de que se debe encargar es al vicegobernador muy aparte de que tenga discrepancias conmigo y las funciones están ya establecidas en la ley. Yo no sé con qué documentos están suscribiendo esto y aquí yo veo mucho argumento para decir que hay una intención. Él, al final de la audiencia había dicho que iba a colaborar y el dejar encargada a esta señora; eso no es colaborar, yo creo que más bien busca ocultar u obstaculizar”.

Fernández exhortó al Consejo Regional a convocar de inmediato a una sesión para esclarecer estos hechos.