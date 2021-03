APP TENDRÍA BANCADA EN HUÁNUCO

Escrito Por: Marco Sipán Torres(*)

TENDRÁN BANCADA

Las últimas encuestas publicadas por las principales empresas de estudio de opinión, dejan claro que sí bien en la disputa presidencial por saber quiénes pasan a segunda vuelta aún está por definirse en una carrera muy apretada, los 7 partidos políticos que alcanzarán con mayor probabilidad a poner una bancada congresal serán; ACCIÓN POPULAR, VICTORIA NACIONAL, ALIANZA PARA EL PROGRESO, FUERZA POPULAR, FREPAP, RENOVACIÓN POPULAR y estaría pendiente por definir la cuota de participación de JUNTOS POR EL PERÚ, PODEMOS PERÚ y PERÚ LIBRE.

Según DATUM INTERNACIONAL, la “Intención de voto por agrupación política a nivel nacional”, muestran tendencias que en estas últimas semanas serán definitivas para la distribución de bancadas. Desde la encuesta de enero hasta la más reciente de la tercera semana de marzo, ALIANZA PARA EL PROGRESO – APP tuvo el mayor crecimiento (5%), seguido por el FREPAP (4%), RENOVACIÓN POPULAR (4%), ACCIÓN POPULAR (3%) y VICTORIA NACIONAL (3%). Por otro lado, según el Instituto de Estudios Peruanos – IEP, la “Intención de voto congresal” al mes de marzo, viene siendo liderado por ACCIÓN POPULAR (13.2%), seguido por SOMOS PERÚ (8.4%), FUERZA POPULAR (7.6%), FREPAP (7%), RENOVACIÓN POPULAR (6%), ALIANZA PARA EL PROGRESO – APP (5.5%), JUNTOS POR EL PERÚ (4.2%) y PODEMOS PERÚ (3.8%). Finalmente, las encuestas de IPSOS al mes de marzo, muestran una “Intención de voto congresal al interior del país”, liderado por ACCIÓN POPULAR (16%), seguido por VICTORIA NACIONAL (6%), FREPAP (6%), ALIANZA PARA EL PROGRESO – APP (5%), JUNTOS POR EL PERÚ (5%), SOMOS PERÚ (5%), FUERZA POPULAR (4%) y PODEMOS PERÚ (3%).

En la región Huánuco, cuatro principales fuerzas políticas se disputan los 3 escaños. ALIANZA PARA EL PROGRESO, que suma el voto duro de un nuevo líder político joven que en su último proceso lideró un proyecto que superó los 25 mil votos en las elecciones congresales extra extraordinarias 2021, de un ex gobernador regional de Huánuco y del bastión social del actual alcalde provincial de Huánuco. Por otra parte, ACCIÓN POPULAR que lleva a un ex candidato congresal y gozan del arrastre del candidato presidencial Lescano. Finalmente, VICTORIA NACIONAL, que lleva a un candidato conocido que postuló a la región y al Congreso en varias oportunidades y a una ex alcaldesa, sumando un voto duro muy importante, y PODEMOS PERÚ, que tiene como base a un ex candidato provincial de Huánuco fortalecido por las bases fujimorista del ex Congresista Bocangel. Estas son las principales fuerzas políticas que han desplegado una campaña muy contundente en las 11 provincias de la región Huánuco, las cuales por tendencias nacionales pasarán la valla electoral y por la sumatoria de los votos duros, pueden alcanzar un escaño.

ALIANZA PARA EL PROGRESO ha demostrado ser un partido estable y ha logrado posicionarse a nivel congresal de forma expectante entre los primeros lugares, resalta en este Partido Político la figura del Joven Ing. Jhon Apolinario, un cuadro político que acertadamente APP habría invitado a sus filas, “¡estamos recorriendo la región ya por tercera vez!”. Señalaba Apolinario en recientes entrevistas confirmando su estrategia de ‘Micropolitica y Acercamiento Directo’ logrando fidelizar el voto ciudadano al acercarse a la gente en sus propios pueblos, recogiendo su sentir y necesidades e incorporándolos a su denominada “AGENDA DEL PUEBLO” la cual ha dicho por ser “la voz de su pueblo” será su ruta trabajo. Al parecer Apolinario se toma en serio su candidatura y se ha preparado para combatir de forma creativa y sin mucha economía a los míticos monstruos de la política Huanuqueña, personajes con gran arraigo social, pero también con fuerte resistencia, personajes como el Dr. Lucho Picón con un pasado político de errores y aciertos, carga sobre sí el peso de ser uno de los máximos exponentes de la política tradicional. Lo paradójico es que Apolinario y Picón vayan juntos en APP, dos perfiles opuestos, por un lado, la fuerza de la tradición Picón tratando de imponerse y por otro la creatividad, el entusiasmo y empuje de la juventud de Apolinario ganándole espacio a la vieja política.

Sigue ACCIÓN POPULAR, que lleva a cuestas el peso de la gestión del nefasto Juan Alvarado, al que los agricultores no le perdonan el haberse dado a la fuga durante la última huelga de la papa el mes de diciembre, quien para no dar la cara se refugió en Ayacucho con la excusa de una invitación oficial, resalta en este partido la figura de Daniel Gómez, quien ha enfocado su campana principalmente en la selva de Huánuco, no obstante su paso por la gestión del Municipio Distrital de Pumahuasi no de dejo buenos recuerdos, ahora busca ganar principalmente con el voto del pueblo Tingalés, su estrategia se ha centrado en la colocación de material publicitario abundante, principalmente banners y paneles, aún que sin dejar en claro el objetivo de su candidatura.

Continúa VICTORIA NACIONAL, cuyo candidato nacional no ha logrado crecer en intención de voto, y con una campaña opaca y distinguida también por la abundante cantidad de material publicitario (Banners y Paneles) avanzan en competición fratricida Deysi Soto y Rodolfo Espinoza (pechito) quiénes se disputan el posible escaño que alcanzaría Victoria Nacional, nada sencillo ya que además de competir entre ellos, compiten con el Dr. Portocarrero si PODEMOS PERÚ logra pasar la valla nacional.