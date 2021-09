Apple TV Plus: ‘Acapulco’ con Eugenio Derbez

Si todavía no han visto el reality show de Eugenio Derbez en Prime Video o si están a la espera de los proyectos que tiene en camino con Disney Plus, les contamos que el actor y comediante mexicano también tiene una serie en Apple TV Plus llamada Acapulco, la primera serie de la plataforma en estar ambientada en México. Y ya tenemos el primer tráiler de esta historia.

Ambientada en el balneario en la costa del Pacífico de México, Acapulco es narrada por Máximo Gallardo (Eugenio Derbez) en el presente, pero cuenta su propia historia cuando en 1984 empezó a trabajar en el resort más lujoso de la costa. Atrapado entre las exigencias de su nuevo empleo, con clientes muy exigentes. Y, su creciente romance con la hija del dueño del hotel, el joven protagonista (interpretado por Enrique Arrizon) deberá encontrar un equilibrio.

En el tráiler, vemos cómo es que la versión adulta del personaje le empieza a contar a su hijo sobre cómo fue que inició en el negocio del turismo. Al estilo de How I Met Your Mother, por ejemplo.

De ahí, vemos cómo la versión veinteañera del protagonista del filme tiene que aprender a adaptarse a su trabajo, a los bañistas que visitan Acapulco y a la presión de su madre (Vanessa Bauche), quien está preocupada por que ese ambiente de lujos lo cambie.

El show está inspirado parcialmente en Cómo ser un Latin Lover – , otro de los filmes más taquilleros de Derbez. Aunque, por lo que vemos en el primer adelanto, parece haber poca relación en cuanto a la trama de ambas producciones.

La plataforma aspira competir

Este será una de las primeras series internacionales que comenzarán a llegar a Apple TV Plus en los siguientes meses, con lo que la plataforma espera competir contra los números de otros servicios de streaming.

Este ha sido un año muy productivo para Derbez (No se aceptan devoluciones – Dora y la Ciudad Perdida – Angry Birds 2 La Película -). A principios de 2021 lanzó la segunda temporada de ‘De viaje con los Derbez’.

Un reality sobre su familia justo unos meses luego de triunfar en Sundance, con la película – CODA -. La cual arrasó con los premios de ese festival de cine independiente. Incluyendo el Premio Especial del Jurado por su elenco, en la que tiene un rol secundario.