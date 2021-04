La emisión de Aprendo en Casa “recargado” comenzará este lunes 19 a emitirse por la señal de IRTP y Radio Nacional, destacó Killa Miranda, viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación (Minedu),.

La funcionaria expresó que esta estrategia de educación a distancia regresa renovada e incorpora mejoras en sus contenidos

“El día de hoy muy contentos que mañana comenzamos nuevamente la emisión de Aprendo en Casa en TV y radio, hace un par de semanas comenzó la información ya emitirse para los maestros y estudiantes a través de la web, y teniendo casi un mes comenzando las clases y sintiendo ya el compromiso de las familias y de los maestros, que hacen posible el año escolar sea efectivamente posible, comenzamos mañana a través de la señal de IRTP, canal 7, y Radio Nacional”, dijo.

Horarios de Aprendo en Casa

La viceministra de Gestión Pedagógica, Killa Miranda, resaltó que el nuevo Aprendo en Casa tiene multiplataformas articuladas, cuenta con una predictibilidad, un enfoque absolutamente inclusivo, es personalizado, tiene interacción y mejora continua.

Educación Inicial (9:00 a.m. – 9:30 a.m. )

1° al 2° grado de primaria (9:30 a.m. – 10:00 a.m.)

3° al 4° grado de primaria (10:00 a.m. – 10-30 a.m.)

5° al 6° grado de primaria (10:30 a.m. – 11:00 a.m)

Educación Básica Especial (11:00 a.m. – (11:30 a.m.)

1° y 2° grado de secundaria (11:30 a.m.-12:00 p.m.)

3° y 4° grado de secundaria (1:30 a.m. – 2:00 p.m.)

5° grado de secundaria Promoción 2021 (2.00 p.m. -3:00 p.m.)

Killa Miranda indicó también que los sábados el Programa de Intervención Temprana (PRITE), para niños con discapacidad menores de tres años, tendrá un espacio de 10:00 a 10:30 a. m.

Además, la funcionaria informó que los sábados de 10:30 a.m. a 11:00 a.m. habrá un programa dirigido a las familias denominado Somos Familia, y otro de Educación Intercultural Bilingüe de 11:00 a.m. a 11:30 a.m.

De otro lado, la viceministra Killa Miranda aclaró que de ninguna manera la educación a distancia reemplaza la presencialidad, es por eso que el Minedu realiza esfuerzos para abrir algunas instituciones educativas en condiciones sanitarias adecuadas en medio de la pandemia de la COVID-19.

Además, la funcionaria precisó también que Aprendo en Casa tiene dos escenarios debido a la conectividad, uno a distancia y otro en comunidad, que se produce en tambos, ollas comunes o casas comunales.

“Aprendo en Casa genera una experiencia, provoca una información con entretenimiento, y tratamos que no resulte aburrido”, expresó.

