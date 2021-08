Aprueban decreto de urgencia que regula el déficit fiscal

A través del Decreto de Urgencia Nº 079-2021, el Ejecutivo estableció que el déficit fiscal anual del sector público no financiero para el 2022, no deberá ser mayor a 3.7% del producto bruto interno (PBI). En tanto que la deuda bruta total no deberá superar al 38% del PBI, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En el edicto se lee que luego de la suspensión temporal y excepcional de las reglas fiscales para el 2020 y 2021, se retoma la aplicación de estas, tomando en consideración que aún persisten riesgos asociados a la pandemia y que pueden afectar la economía global y local. El objetivo es fortalecer y continuar el proceso de consolidación fiscal iniciado en el 2021.

Desde el MEF sostuvieron que en los siguientes años continuará el proceso de reducción del déficit fiscal ordenado acorde con el estado de la actividad económica, y la reducción de la deuda pública para garantizar la sostenibilidad fiscal.

El ministro de Economía, Pedro Francke, señaló que debido al avance de la vacunación y la recuperación económica permitió restablecer las reglas fiscales.

“Uno de los pilares de nuestra macroeconomía es su política fiscal equilibrada. Esto implica el uso responsable de los recursos públicos, elevando los ingresos, para atender el gasto social que necesita el país. Ese es el compromiso de nuestra gestión”, señaló en su cuenta de Twitter.

Mediante el decreto de urgencia referido, se dispuso la aplicación de las reglas macrofiscales para el sector público no financiero correspondiente al año fiscal 2022. La norma señala que las leyes anuales de presupuesto, de endeudamiento y de equilibrio financiero del 2022, los créditos suplementarios y la ejecución presupuestal del sector público no financiero durante el 2022, se sujetan a las reglas de resultado económico y de deuda dispuestas en el decreto de urgencia, el cual tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2022.