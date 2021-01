APUESTA POR TU FAVORITO: ¡ESTE SÁBADO SE JUEGA LA FINAL DE LA COPA SUDAMERICANA!

Este domingo se juega la final entre Lanús vs Defensa y Justicia para conocer al campeón de la Copa Sudamericana. Ambos equipos buscarán un nuevo título. Este enfrentamiento será el sábado 23 a las 3:00 PM. Por supuesto, podrás apostar en este partidazo en la casa de apuestas Meridianbet.

¿Y qué dicen las cuotas en Meridianbet? ¿Quién es el favorito para este encuentro? Lanús viene de eliminar en las semifinales a Vélez. El primer encuentro lo ganó por la mínima y en el segundo lo hizo por un marcador de 3-0. Por el lado de Defensa y Justicia, selló su pase al vencer por 4-0 a Coquimbo Unido como locales. Recordemos que será la primera final entre equipos argentinos en toda la historia de la Copa Sudamericana.

El triunfo de Lanús paga 2.69, mientras que la victoria de Defensa y Justicia paga 2.74 y un empate entre ambas escuadras, 3.03. De los últimos 5 encuentros entre ambos, Lanús no ha podido obtener un triunfo, mientras que Defensa y Justicia ha ganado en 3 ocasiones y 2 fueron empates.

