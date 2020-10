En el fútbol son los futbolistas que se convierten en ‘ídolos’ de muchos pequeños, pero es distinto con los árbitros que son ídolos de nadie y culpables de todo, su única hinchada son sus familiares y algunas amistades. Hoy presentamos a Alberto “Come Gato” Tello, un ex árbitro que supo ganarse un nombre gracias a su valentía y su buen temple al dirigir un partido de fútbol.

Maestro Tello, cuéntenos un poco sobre cómo nació la idea de querer ser árbitro de fútbol

Fue a fines del año 96’ que el exárbitro Malpartida (QEPD) me invitó a un curso de arbitraje y me gustó. Aparte que yo la secundaria la estudié en un colegio militar y tenía un buen carácter y era muy disciplinado.

¿Cómo nace el apelativo de “come gato”?

(Risas) Estaba dirigiendo un partido de Primera División de la Liga de Hco. Y desde la tribuna me decían “Árbitro gallinazo”, en eso escuché que me mentaron a la madre y eso nunca me gustó, esperé a que terminara el partido, me saqué los chimpunes y fui a buscarle para pelearme. En eso vi que estaba Cajahuanca, Huaquero, entre otros. Desde ese momento, me respetaban y al siguiente partido me empezaron a decir “Come gato” por un actor de ‘Condorito’. (Risas)

¿Te incomoda que te llamen de esa manera?

(Risas) No, para nada. En todo lugar me conocen así, ya me acostumbré. Me buscaban en mi casa y uno de mis directores no sabía mi apellido, solo sabía mi apelativo. (Risas). Incluso cuando iba al banco, me dejaban avanzar rápido en la cola.

Usted me cuenta sobre sus inicios y en base a eso le pregunto: ¿Recuerda su primer partido?

Lo que más me acuerdo fue cuando salí en la profesional en la Etapa Conmebol, para el partido Sport Boys vs Unión Huaral. El partido se jugó en Huánuco y vinieron jugadores como Pedro Ruiz, Rey Muñoz, Mordini, entre otros. El martes me dieron la noticia de que iba a dirigir el domingo y no pude dormir, estaba nervioso y a la vez emocionado. En las noches salía a correr y lo mismo hacía en las madrugadas. Un día antes fui a ver fútbol al estadio Leoncio Prado y me felicitaban, pero yo me ponía más nervioso de lo que estaba (Risas). Dirigí bien en ese partido y me felicitaron, tanto la prensa como la dirigencia arbitral.

Durante toda su carrera arbitral. ¿Cuáles fueron los partidos que más le marcaron?

Fue ese partido entre Sport Boys y Unión Huaral, como también el 2011 salí como asistente en el partido entre León de Huánuco vs Gremio de Porto Alegre.

¿Hubo algún partido en donde lo agredieron?

Sí, fue en una final de Copa Perú, jugaba San Juan (Pucallpa) vs. San Martín (Lima) en el estadio de Pucallpa. El equipo ‘albo’ jugaba muy bien e incluso ese año subieron a primera, el partido estaba parejo. En eso, estaban 1 a 1 y en los minutos finales San Juan hizo una variante, el jugador ingresó y en su primera jugada cometió una falta muy fuerte. Yo lo expulsé y él intentó meterme un puñete, pero lo esquivé, luego me pateó en los testículos y cuando llegué a casa no podía moverme. Al jugador lo suspendieron por 5 o 6 años creo.

¿Cuál fue el error más grave que cometió?

Fue en esa final, un jugador de la San Martín estaba en el suelo lesionado y se iba a dar la variante, entonces yo ordené a que el jugador se diera la vuelta por la línea central para realizar la sustitución, en eso vi que el jugador dijo: “Este árbitro no sabe nada de las reglas, está perdido”, “este árbitro en una coch…” En eso mentó a la madre y yo fui a amonestarlo; culminó el partido fui a mi camerino, revisé el libro de reglamentos y el jugador estaba en toda la verdad. Menos mal que solo lo amonesté porque si lo expulsaba ellos hubieran hecho su reclamo en Lima y me suspendían.

¿Qué aconseja ahora usted a los árbitros?

Que se capaciten, que lean los reglamentos, que se preparen físicamente, no todo es teoría sino también tienes que tener la práctica. El árbitro tiene que tener mucha actitud para dirigir un partido.

“El arbitraje es lo mejor que me pasó”

¿Existe alguna diferencia entre dirigir Copa Perú y Primera División?

Muchos árbitros de Lima tienen temor dirigir Copa Perú. En la Copa Perú el 90 % son amateurs y juegan muy fuerte e incluso muchas veces golpean al árbitro. En cambio, en Primera División el jugador es profesional y se limita a jugar muy fuerte. Es más fácil arbitrear Primera División que Copa Perú.

¿Es buena la productividad de árbitros en Huánuco?

Sí, el arbitraje huanuqueño hace quedar bien a la región, siempre le ganamos a los árbitros de Pasco, Pucallpa, Junín, entre otros. Los árbitros se están capacitando de manera virtual con los instructores de la Conar de Lima, están recibiendo materiales de FIFA directamente.

¿En qué ha variado el arbitraje en estos años?

Ha variado mucho, los fundamentos, el ingreso de la tecnología con la inclusión del VAR, los intercomunicadores. Ahora va a variar mucho luego de esta pandemia.

Usted me contó sobre su trayectoria en el arbitraje ¿Qué significa la palabra arbitraje en su vida?

Es lo mejor que me pasó durante mi juventud. Desearía retroceder los años, pero lamentablemente no se puede. Ya saqué más de ocho promociones de árbitros y me siento satisfecho. Hasta ahora sigo siendo árbitro, trato de enseñar a los más chicos.

TIKI TAKA

¿Collina o Pitana?

Gianluiggi Collina

¿El mejor árbitro peruano actual?

Diego Haro

¿Tiene algún equipo favorito?

Alianza Lima y León de Huánuco.

¿Qué consejo le daría a su hijo Alberto?

Que se prepare de la mejor manera.

¿Comió alguna vez gato?

(Risa) No, nunca (Risas)

