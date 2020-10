Argentina venció por la mínima diferencia a Ecuador con gol de Messi

El equipo de Scaloni arrancó las Eliminatorias Sudamericanas con el ‘pie derecho’

Argentina superó a Ecuador por 1-0 en Buenos Aires, con un gol de penal de Lionel Messi, en un partido sin luces por la primera fecha de la clasificatoria.

A los 13 minutos, Messi clavó un zurdazo de penal, bien esquinado junto a un poste, aunque el guardameta Alexander Domínguez alcanzó a manotear la pelota.

Luego de este gol, Argentina pierde la posesión de la pelota y Ecuador, con poco fútbol, pero con mucho corazón, comenzó a luchar más el partido, aunque sin generar situaciones claras de gol. El arranque de la segunda parte contó con un envión anímico para los albicelestes que volvieron a arrinconar a sus rivales.

Sin embargo, el ingreso de Plata y el buen nivel de Grueso mejoraron el rendimiento del equipo de Alfaro que comenzó a acercarse sobre el arco de Armani. No obstante, este crecimiento no pudo trasladarse en situaciones claras de gol ante una Argentina que no terminó gustando sobre los minutos finales.

El juego siguió su rumbo, pero sin claras ocasiones de gol para ambos equipos. La intensidad bajó conforme pasaban los minutos y comenzaron las faltas para poner más lento el trámite de juego.